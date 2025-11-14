Nach Schüssen auf Aldi-Parkplatz: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Am 22. Oktober 2025 haben unbekannte Täter einen 45-Jährigen lebensbedrohlich durch Schüsse verletzt - jetzt haben zum zweiten Mal die Handschellen geklickt.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am 22. Oktober 2025 feuerten unbekannte Täter mehrere Schüsse auf einem Aldi-Parkplatz in Alt-Mariendorf ab und verletzten dabei einen 45 Jahre alten Mann lebensbedrohlich - jetzt haben zum zweiten Mal die Handschellen geklickt.

Nach den Schüssen auf dem Aldi-Parkplatz Ende Oktober haben die Ermittler zwei Tatverdächtige festgenommen.
Nach den Schüssen auf dem Aldi-Parkplatz Ende Oktober haben die Ermittler zwei Tatverdächtige festgenommen.  © Michael Ukas/dpa

Nach Ermittlungen der zuständigen Mordkommission wurde am Donnerstagnachmittag ein zweiter Tatverdächtiger in Berlin-Wedding dingfest gemacht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach wurde der 23-Jährige, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde, gegen 15.15 Uhr in einem Auto auf der Badstraße gestoppt und von Spezialkräften festgenommen. Er sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein erster mutmaßlicher Täter wurde bereits am 4. November in Reinickendorf festgenommen. Einsatzkräfte nahmen den 24-Jährigen gegen 20.20 Uhr auf dem Gehweg der Markstraße in Gewahrsam.

Berlin: 17-Jährige von mehreren Männern in Wohnung vergewaltigt?
Berlin Crime 17-Jährige von mehreren Männern in Wohnung vergewaltigt?

Er leistete keinen Widerstand. Bei dem Tatverdächtigen wurde eine scharfe Schusswaffe gefunden.

Ob aus dieser auch auf dem Parkplatz in der Straße Alt-Mariendorf geschossen wurde, war Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Titelfoto: Michael Ukas/dpa

Mehr zum Thema Berlin Crime: