Nach Schüssen auf Aldi-Parkplatz: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Berlin - Am 22. Oktober 2025 feuerten unbekannte Täter mehrere Schüsse auf einem Aldi-Parkplatz in Alt-Mariendorf ab und verletzten dabei einen 45 Jahre alten Mann lebensbedrohlich - jetzt haben zum zweiten Mal die Handschellen geklickt.

Nach den Schüssen auf dem Aldi-Parkplatz Ende Oktober haben die Ermittler zwei Tatverdächtige festgenommen. © Michael Ukas/dpa

Nach Ermittlungen der zuständigen Mordkommission wurde am Donnerstagnachmittag ein zweiter Tatverdächtiger in Berlin-Wedding dingfest gemacht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach wurde der 23-Jährige, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde, gegen 15.15 Uhr in einem Auto auf der Badstraße gestoppt und von Spezialkräften festgenommen. Er sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein erster mutmaßlicher Täter wurde bereits am 4. November in Reinickendorf festgenommen. Einsatzkräfte nahmen den 24-Jährigen gegen 20.20 Uhr auf dem Gehweg der Markstraße in Gewahrsam.

Er leistete keinen Widerstand. Bei dem Tatverdächtigen wurde eine scharfe Schusswaffe gefunden.