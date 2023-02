Totschläger aus Brandenburger JVA auf der Flucht: Polizei fahndet nach 64-Jährigen

Potsdam/Berlin - Die Brandenburger Polizei fahndet mit einem Foto nach einem verurteilten Straftäter, der bei einer Ausführung in Berlin entkommen ist.

Mit diesem Foto erhofft sich die Brandenburger Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Justizministerium

Dem 64-Jährigen war am Mittwoch gegen 13.15 Uhr im Einkaufszentrum Europa-Center nahe dem Breitscheidplatz die Flucht gelungen, teilte die Polizei am Freitag mit. Er war den Angaben nach in Begleitung von zwei Beamten des Justizvollzugs.

Der Mann war wegen Totschlags und Sexualdelikten verurteilt worden und sitzt eigentlich zur Sicherungsverwahrung in der JVA Brandenburg an der Havel.

Der Gesuchte ist circa 1,67 Meter groß und schlank. Er hat seitlich kurze, dunkelblonde Haare und eine Stirnglatze. Außerdem trägt er eine Brille. Die Behörde berichtet von einem auffälligen Merkmal, wonach ein Ohr des Mannes deformiert sei.

Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug der 64-Jährige einen grünen Pullover, eine graue Jacke und eine blaue Hose. Zudem hatte er einen Rucksack bei sich.

Bisherige Ausführungen und Ausgänge seien "beanstandungslos verlaufen", so das Justizministerium in einer Mitteilung.

