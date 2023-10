Trotz Demo-Verbot für Palästina: Ausschreitungen in Berlin-Neukölln

Berlin - Obwohl zwei für Mittwoch geplante Demonstrationen von palästinensischen Unterstützern verboten wurden, kam es in Berlin-Neukölln zu Menschenansammlungen, die aufgelöst werden mussten.

Vor Ort wurden verbotenerweise palästinensische Symbole zur Schau gestellt und auch "Free Palestine"-Rufe laut. Die Polizei nahm die Personalien der beteiligten Personen auf, wie sie per X informierte.

Mit einem Großaufgebot im Bereich Sonnenallee und Herrmannplatz versuchten behelmte Beamte am Mittwochabend immer wieder Ansammlungen zur Bekundung der Solidarität mit Palästina zu verhindern.

In Berlin-Neukölln wird ein Jugendlicher von der Polizei festgehalten. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Am Dienstagabend hat die Polizei mitgeteilt, dass die Kundgebung "Solidarität mit allen politischen Gefangenen am Tag der palästinensischen Gefangenen" und der Aufzug "Demo in Solidarität mit Palästina" die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden und daher verboten werden.

Insgesamt waren 350 Teilnehmende von den Veranstaltern angemeldet worden.

Es bestehe die unmittelbare Gefahr, dass es bei den Versammlungen zu

volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen

Gewaltverherrlichungen

dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft und dadurch zu Einschüchterungen sowie

Gewalttätigkeiten

kommt, heißt es in der Verbots-Begründung der Polizei. Daher ist auch die Durchführung jeder Ersatzveranstaltung bis zum 17. Oktober in Berlin verboten.

Das Verwaltungsgericht Berlin hat das Verbot der palästinensischen Demonstration sowie möglicher Ersatzveranstaltungen bestätigt.