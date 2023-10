Pro-Palästina-Demo in Berlin? Das sagen Bürgermeister und Polizei dazu

Der Senat nehme auch alle anderen Schulen mit ihrer "diversen" Schülerschaft in den Blick. "Wir werden alles daran setzen, auch den Schulfrieden in unserer Stadt sicherzustellen", sagte der CDU-Politiker.

Die Berliner Polizei informierte am Abend per X (vormals Twitter), dass die angezeigte Demo zur Solidarität mit Palästina am Pariser Platz und ein zum selben Thema angezeigter Aufzug durch Neukölln sowie alle Ersatzveranstaltungen von der Versammlungsbehörde verboten worden sind.

Aufgrund der "aktuelle Lage in Nahost und Straftaten bei vergleichbaren Versammlungslagen in der Vergangenheit als auch den Ereignissen am letzten Wochenende in Berlin" sieht die Polizei in der Durchführung solcher Demos die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet.

Originalmeldung vom 10. Oktober, 17.53 Uhr, aktualisiert um 19.47 Uhr