13.08.2023 13:00 Unbekannter setzt historische Bücherbox in Brand

Ein unbekannter Mann soll am frühen Sonntagmorgen die historische Bücherbox am "Gleis 17" in Berlin-Grunewald angezündet haben.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Am frühen Sonntagmorgen brannte es in Berlin-Grunewald. Die Feuerwehr wurde zum "Gleis 17" gerufen, wo die historische Bücherbox in Flammen stand. Der unbekannte Täter ist weiter auf der Flucht. (Symbolbild) © 123RF/sir270 Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, sollen zwei Zeugen gegen 4.50 Uhr einen Mann beobachtet haben, wie dieser eine Kiste in die historische Bücherbox stellte. Anschließend zündetet der Mann die Kiste an und die Box fing sofort an zu brennen. Der Mann flüchtete im Anschluss in bislang unbekannte Richtung. Die hinzu alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, die Bücher wurden jedoch fast vollständig vernichtet. Die Bücherbox war Teil des historischen Denkmals von "Gleis 17". Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat den Fall zur Prüfung übernommen.

