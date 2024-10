15.10.2024 06:19 Schüsse auf Mann in Berlin-Reinickendorf: Täter weiterhin auf der Flucht

Ein Mann ist am Montagabend an einem Imbiss in Berlin-Reinickendorf angeschossen worden. Der Täter befindet sich auf der Flucht.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Schüsse in Berlin-Reinickendorf: Ein Mann ist am Montagabend an einem Imbiss angeschossen worden. Einsatzkräfte untersuchen an einem Baum die Spur, die eine der Kugeln hinterlassen hat. © Sven Käuler/TNN/dpa Das Schussopfer soll eine Verletzung am Bein erlitten haben und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bestätige den Vorfall auf Nachfrage von TAG24. Der Schütze ist allerdings auch am Dienstagmorgen weiterhin unbekannt und soll sich immer noch auf der Flucht befinden. Weitere Verletzte gab es bei der Schießerei in der Residenzstraße zunächst nicht. Dennoch hätten eine Mülltonne sowie eine Hauswand Schüsse abbekommen. Berlin Crime Streit in Lichtenberg eskaliert - 14-Jähriger erleidet schwere Stichverletzungen am Rücken Auch zur Identität des Verletzten machte die Behörde vorerst keine näheren Angaben. Zu den Hintergründen der Tat lagen ebenfalls keine näheren Informationen vor. Am Tatort sicherte die Polizei die Spuren. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Erstmeldung am 14. Oktober um 22.23 Uhr, aktualisiert am 15. Oktober um 6.19 Uhr

Titelfoto: Sven Käuler/TNN/dpa