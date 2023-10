Verfolgungsjagd in Hellersdorf: Polizei findet Drogen und falsche Kennzeichen

Berlin - In Berlin-Hellersdorf klickten in der Nacht zum Samstag nach einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei gleich viermal die Handschellen.

Nach einer wilden Jagd durch Hellersdorf konnte die Berliner Polizei die Verkehrsrowdys in der Nacht zum Samstag am Ende schnappen. © Dominik Totaro

Wie die Polizei mitteilte, entzog sich der Fahrer eines VW Golf auf der Landberger Chaussee zunächst der Kontrolle, indem er ohne Licht und mit überhöhter Geschwindigkeit davonraste - ohne auf Verkehrsregeln oder Ampeln zu achten.

In der Folge entwickelte sich eine Verfolgungsjagd, in deren Verlauf das Fluchtauto an einer Kreuzung einen Streifenwagen rammte, der wegen einer roten Ampel gerade dort wartete.

Schließlich endete die Jagd in einer Sackgasse am Alice-Salomon-Platz, unweit des U-Bahnhofs Hellersdorf. Die Polizei konnte eigenen Angaben zufolge alle vier Fahrzeuginsassen festnehmen.

Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten mehrere gefälschte Nummernschilder und mutmaßliche Drogen. Auch das Auto soll als gestohlen gemeldet sein.