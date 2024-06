Versuchter Raubmord an 80-Jährigem in Lichtenberg: Zwei Festnahmen!

Berlin - Ein 80-Jähriger wurde in seiner Wohnung in Berlin-Lichtenberg mit mehreren Schüssen niedergestreckt und lebensbedrohlich verletzt. Nun gab es zwei Festnahmen .

Laut Behörden-Informationen nahmen Spezialkräfte der Polizei am Donnerstagabend eine 31-jährige Frau und einen 48-jährigen Mann in der Straße Am Tierpark fest.

Den beiden wird vorgeworfen, am frühen Morgen des 31. Mai den 80-jährigen Antonio "Elvis" A. in dessen Wohnung an der Einbecker Straße mit mehreren Kopfschüssen lebensgefährlich verletzt und ausgeraubt zu haben.

Die Beschuldigten sind wie das Opfer portugiesische Staatsangehörige. Sie sollen sich schon länger über einen Treffpunkt der portugiesischen Community in Lichtenberg kennen.

Daher wussten die Tatverdächtigen auch, dass Antonio A. regelmäßig größere Mengen Bargeld in seiner Wohnung verwahrte. Bei dem Raubüberfall erbeuteten die beiden laut Polizei einen Betrag in mindestens vierstelliger Höhe.

Die Mordkommission konnte die mutmaßlichen Täter insbesondere durch die Auswertung von Überwachungsvideos und Zeugenaussagen ermitteln.