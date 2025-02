24.02.2025 11:16 Vierer-Gang greift junge Männer am Bahnhof Zoo mit Messern an: 20-Jähriger notoperiert!

Bei einem brutalen Angriff am U-Bahnhof Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin sind zwei Männer am Sonntag unter anderem mit Messern schwer verletzt worden.

Von Christoph Carsten

Berlin - Bei einem brutalen Angriff am U-Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin sind zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren am Sonntagabend unter anderem mit Messern schwer verletzt worden. Der Schlägertrupp schlug am Bahnhof-Zoo in Berlin-Charlottenburg zu. (Archivbild) © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei mitteilte, kam es um kurz vor 22 Uhr am Bahnsteig der U9 zu der Auseinandersetzung. Demnach griffen vier Unbekannte die jungen Männer zunächst mit Pfefferspray an. Dann stachen die Angreifer auch noch mit Messern auf den 20- und den 21-Jährigen ein. Der Jüngere erlitt so schwere Stichverletzungen, dass er im Krankenhaus notoperiert wurde. Lebensgefahr besteht den Angaben nach aber nicht. Auch sein Begleiter wurde verletzt, konnte nach einer ambulanten Behandlung die Klinik aber wieder verlassen. Nach der Tat flüchtete die Vierergruppe. Näheres zu den Hintergründen der Tat liegt aktuell nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Entwicklungen übernommen.

Titelfoto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa