07.08.2023 15:33 Volltreffer bei Kontrolle: Polizei entdeckt ganz besondere Ravioli-Dosen

Am Sonntagabend ging Einsatzkräften in Friedrichshain-Kreuzberg ein in Dosen getarnter Drogenfund ins Netz.

Von Mia Goldstein

Berlin - Am Sonntagabend ging Einsatzkräften in Friedrichshain-Kreuzberg ein in Dosen getarnter Drogenfund ins Netz. Diverse Drogen wurden bei dem 34-Jährigen am Bahnhof Ostkreuz gefunden. © Bundespolizei Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, kontrollierten Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr einen Mann auf dem Ringbahnsteig des Bahnhofs Ostkreuz. Dabei stießen die Beamten in der Reisetasche des 34-jährigen Deutschen auf diverse Drogen, die kreativ versteckt worden waren. Der Mann hatte die illegalen Substanzen nämlich in einer Raviolidose und in zwei Getränkedosen versteckt. Die Behältnisse waren mit extra Schraubverschlüssen präpariert und von innen mit Gips verstärkt worden. Berlin Crime Einbruch in Berliner Postbank-Filiale: Täter räumen Wertschrank aus Darüber hinaus hatte der mutmaßliche Drogendealer szenetypische Tüten als Verkaufseinheiten und eine Feinwaage dabei. Nach Rücksprache mit der zuständigen Polizei des Landes Berlin leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den bereits Polizeibekannten ein. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem 34-Jährigen führte ins Leere.

Titelfoto: Bundespolizei