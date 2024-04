Luxusjacken geklaut und Detektiv verletzt: Wer kennt diesen Ladendieb?

Nach Angaben der Polizei betrat der Gesuchte am 20. Januar 2024 gegen 12.15 Uhr ein Modegeschäft in den Gropius-Passagen in der Johannisthaler Chaussee, in welchem er im Anschluss zwei Luxusjacken und ein Hemd geklaut haben soll.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473132, per E-Mail an dir4k31@polizei.berlin.de oder über die Internetwache entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.