21.06.2025 18:48 Wegen Davidstern: Mann geht mit Messer auf 60-Jährigen los

Am frühen Freitagabend ist es in einer Parkanlage in Berlin-Kreuzberg zu einem antisemitischen Übergriff mit einem Messer gekommen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am frühen Freitagabend ist es in Berlin-Kreuzberg zu einem antisemitischen Übergriff gekommen. Alles in Kürze Mann bedroht 60-Jährigen mit Messer in Berlin-Kreuzberg

Davidstern an Halskette war Auslöser des Angriffs

Angreifer macht Stichbewegungen und droht seinem Opfer

Polizei überwältigt den 29-Jährigen und nimmt ihn fest

Messer-Mann wird in Psychiatrie überstellt Mehr anzeigen Der Angriff hat sich im Park am Gleisdreieck zugetragen. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa Nach ersten Erkenntnissen soll ein 29-Jähriger gegen 17.35 Uhr einen 60 Jahre alten Mann im Park am Gleisdreieck antisemitisch beleidigt und mit einem Messer bedroht haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auslöser soll demnach ein Davidstern gewesen sein, den der 60-Jährige an einer Halskette trug. Der Mann ging in dem Park mit seinem Hund spazieren, als der Angreifer auf ihn losging. Er soll sein Opfer mit einem Messer in der Hand verfolgt und dabei immer wieder Stichbewegungen gemacht und gedroht haben, "ihn abzustechen", so ein Polizeisprecher. Berlin Crime Mann vermutet Einbrecher und will ihn abschrecken, doch dann schießt dieser auf die Tür Eine Beamtin außer Dienst wurde auf die Situation aufmerksam und informierte eine Hundertschaft, die sich gerade in der Yorkstraße aufhielt. Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, fanden die Einsatzkräfte demzufolge den 29 Jahre alten Mann mit einem Messer in der Hand vor - immer noch den 60-Jährigen bedrohend. Messer-Mann in Psychiatrie überstellt Sie näherten sich dem Messer-Mann, wobei einer der Beamten seine Pistole im Anschlag hatte. Als der Aggressor die Beamten erblickte, habe er umgehend seine Waffe fallengelassen, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte. Er wurde zur Feststellung seiner Personalien auf die Wache mitgenommen, wo ihm auf richterliche Anordnung auch Blut abgenommen worden sei. Aufgrund seines labilen Zustands musste er schließlich in die Psychiatrie überstellt werden. Die weiteren Ermittlungen führt der polizeiliche Staatsschutz.

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa