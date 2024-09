Deutscher Gründerpreis: Herausragende Unternehmer in Berlin geehrt

Berlin - Am gestrigen Dienstagabend wurde die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer aus ganz Deutschland in Berlin verteilt. TAG24 war beim Deutschen Gründerpreis 2024 dabei!

In der Kategorie "Aufsteiger" machte das Unternehmen "Digitale Hautarztpraxis Dermanostic" das Rennen. Dieses bietet Menschen mit Hautveränderungen eine unkomplizierte und schnelle dermatologische Behandlung per App.

Am Ende hat es für die beiden nicht gereicht. Stattdessen nahm das Unternehmen "WeSort.AI" den Preis entgegen.

In der Kategorie "Start-up" waren Simon Fabich und Dr. Sebastian Rakers mit ihrer Innovation "Bluu GmbH" nominiert. "Wir sind sehr aufgeregt und hoffen natürlich auf den Sieg", sagte Fabich im Interview. "Mit unserem Unternehmen nutzen wir kultivierte Fischzellen, beispielsweise von der Regenbogenforelle, um Fischprodukte an Land herzustellen", fügte Rakers ergänzend noch hinzu.

Der Gründerpreis kann in vier Kategorien geholt werden: "Start-up", "Aufsteiger", "Lebenswerk" und "Sonderpreis". Hierbei gab es 20 Nominierte.

Dr. Florian Langenscheidt (69) und seine Partnerin freuten sich sehr auf die Veranstaltung. © Laura Voigt

Zudem waren viele Förderer, Kooperationspartner und das Kuratorium geladen. Das Kuratorium übernimmt entsprechende die Partnerschaften für jeweilige Preisträger und Gewinner des Abends.

So auch Dr. Florian Langenscheidt (69), Verleger und Buchautor. "Die Start-Up-Szene ist in die vergangenen Jahren weit gesunken. Umso mehr freue ich mich auf so tolle Talente, die wirklich etwas Großartiges mit ihren Unternehmen geschaffen haben", sagte der Ururenkel des Verlagsgründers Gustav Langenscheidt zu TAG24.

Der 69-Jährige ist seit vielen Jahren Vorsitzender des Kuratoriums. Mit seinem internationalen Netzwerk steht er in diesem Zuge für Rat und Tat zur Seite.

Ein Kooperationspartner war das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Aus diesem Grund ließ sich Bundesminister Robert Habeck (55) blicken. Ebenso kam die stellvertretende Bürgermeisterin, Franziska Giffey (46), für einen kurzen Auftritt vorbei.