Drei Lehrer aus Berlin gehören zu den besten Deutschlands

Thomas von Pluto-Prondzinski von der Robert-Jungk-Oberschule Berlin wurde in der Kategorie "Vorbildliche Schulleitungen" ausgezeichnet. © Christoph Soeder/dpa

Leonie Bücker und Nina Wegner vom Albert-Einstein-Gymnasium im Neuköllner Ortsteil Britz sowie Thomas von Pluto-Prondzinski von der Robert-Jungk-Oberschule in Wilmersdorf wurden am Montag in Berlin ausgezeichnet.

Von Pluto-Prondzinski gewann den dritten Preis in der Kategorie "Vorbildliche Schulleitung". Bücker und Wegner erhielten für ihr Projekt "Grüne Chemie - für mich, für dich und unsere Zukunft" den Sonderpreis "Umwelt und Nachhaltigkeit".

Das Kollegium schätze an Thomas von Pluto-Prondzinski, dass er eine Kultur der Kollegialität, der Hilfsbereitschaft und des Miteinanders schaffe, hieß es. Er sei eine Motivationsquelle und offen für Innovationen.

Während der Pandemie eröffnete er einen YouTube-Kanal, ließ Lehrer und Schüler im Homeschooling Lernvideos produzieren. Daraus entstand der YouTube-Kanal "TuttoCapito Berlin".