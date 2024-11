Drogen und geheimes Glücksspiel: Razzien in sieben Lokalen in Neukölln!

Berlin - Bei Durchsuchungen in Shishabars, Cafés und einer Spielothek in Berlin-Neukölln haben Ermittler eine Luftdruckwaffe, Drogen und gefälschte Dokumente entdeckt.

In einem anderen Lokal sei ein geheimer Glücksspielraum mit Automaten hinter einer manipulierten Schrankrückwand aufgespürt worden. Die Geräte seien beschlagnahmt worden.

Die Beamten stießen in einer illegal betriebenen Kneipe auf einen Mann mit sechs gefälschten Ausweisen. Sie hätten auch gestohlene Bank- und Versicherungskarten gefunden.

Nach Angaben der Polizei fanden die Durchsuchungen in sieben Lokalen in der Zeit von 17 bis 24 Uhr am Freitagabend statt.