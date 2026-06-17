Einbruchserie in Köpenick: Täter entsorgen Tresor in der Dahme

Berlin - Bislang unbekannte Täter haben in Berlin-Köpenick gleich mehrere Objekte ins Visier genommen und eine regelrechte Einbruch-Serie verursacht.

Durch die Einbrüche ist ein Sachschaden von rund 60.000 Euro entstanden. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Laut dem Bezirksamt ereigneten sich die Einbrüche in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni 2026 in der Regattastraße im Ortsteil Grünau. Betroffen waren unter anderem die Regattatribüne mit den Räumen des Sportmuseums sowie Bereiche des Ortsvereins.

Nach ersten Erkenntnissen gingen die Täter äußerst gezielt vor: Zunächst wurden Außenbeleuchtungen beschädigt und damit außer Betrieb gesetzt. Danach verschafften sie sich über die Innengänge Zugang zur Tribüne – dabei wurden auch Bewegungsmelder zerstört.

Im Inneren gelangten die Einbrecher über den Veranstaltungssaal in die Verwaltungsräume des Ortsvereins und brachen dort einen fest in der Wand verankerten Tresor mit einem Stemmeisen auf.

Der Safe wurde noch vor Ort geöffnet und anschließend offenbar in die Dahme geworfen. Die Beute: Einnahmen vom Regatta-Wochenende sowie ein Tribünenschlüssel.