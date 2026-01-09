Hinsehen, ansprechen, helfen: Kältehilfe erweitert Angebot für Wohnungslose

Berlin - Angesichts der anhaltenden Kälte ruft der Berliner Senat dazu auf, besonders aufmerksam durch die Stadt zu gehen und obdachlose Menschen nicht zu übersehen.

Bei der aktuellen Wetterlage besteht für obdachlose Menschen akute Erfrierungsgefahr. © Arne Dedert/dpa

Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe appelliert an die Solidarität der Berlinerinnen und Berliner:

"Ich bitte in Berlin, bei diesen eisigen Temperaturen besonders achtsam durch die Stadt zu gehen. Sprechen Sie Menschen in der Kälte auf Augenhöhe an. Fragen Sie, ob diese Menschen Hilfe brauchen. Es ist unsere Aufgabe als Stadtgesellschaft, diesen Menschen zu helfen. Unser Motto gilt auch diesen Winter: Wer ein Bett braucht, bekommt auch eins."

Wer Personen bemerkt, die bei eisigen Temperaturen im Freien sitzen oder liegen, sollte höflich nachfragen, ob Hilfe benötigt wird.

Informationen zu Anlaufstellen in der Nähe bietet die Berliner Kältehilfe online.