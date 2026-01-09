Hinsehen, ansprechen, helfen: Kältehilfe erweitert Angebot für Wohnungslose
Berlin - Angesichts der anhaltenden Kälte ruft der Berliner Senat dazu auf, besonders aufmerksam durch die Stadt zu gehen und obdachlose Menschen nicht zu übersehen.
Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe appelliert an die Solidarität der Berlinerinnen und Berliner:
"Ich bitte in Berlin, bei diesen eisigen Temperaturen besonders achtsam durch die Stadt zu gehen. Sprechen Sie Menschen in der Kälte auf Augenhöhe an. Fragen Sie, ob diese Menschen Hilfe brauchen. Es ist unsere Aufgabe als Stadtgesellschaft, diesen Menschen zu helfen. Unser Motto gilt auch diesen Winter: Wer ein Bett braucht, bekommt auch eins."
Wer Personen bemerkt, die bei eisigen Temperaturen im Freien sitzen oder liegen, sollte höflich nachfragen, ob Hilfe benötigt wird.
Informationen zu Anlaufstellen in der Nähe bietet die Berliner Kältehilfe online.
Wegen der Wetterbedingungen am 9. Januar bietet die Kältehilfe Berlin zusätzliche Angebote an
Haustier- und barrierefreundliche Unterkünfte
- S+U Zoologischer Garten, Charlottenburg Nachtcafé, 50 Plätze, 9. bis 12. Januar, 21.30-8 Uhr
- Pfarrei Bernhard Lichtenberg – Gemeinde Herz Jesu, Schönhauser Allee 182, Pankow, 17 Plätze, ab 10. Januar, 17-8 Uhr
Notübernachtungen für Männer
- St. Marien-Liebfrauen, Wrangelstraße 50, Berlin-Kreuzberg, 12 Plätze, verlängerte Öffnungszeiten bis 17. Januar, 18-8 Uhr
- Johanniter-Notübernachtung, Ohlauer Straße 22, Berlin-Kreuzberg, 88 Plätze, 20-7.45 Uhr
Notübernachtungen für Frauen
- DRK-Nachtlicht, Wrangelstraße 30, Berlin-Kreuzberg, 22 Plätze,
vorerst bis 12. Januar, 18-8 Uhr
- Notübernachtung "Marie", Tieckstraße 17, Berlin-Mitte
(Vorderhaus, Souterrain), 10 Plätze, dienstags bereits ab 15 Uhr, sonst ab 19 Uhr geöffnet
Notunterkunft für wohnungslose Familien (nicht barrierefrei)
- Wrangelstraße 12, Berlin-Kreuzberg,
30 Plätze, nur für Erwachsene mit Kindern
Bitte telefonisch unter 030 61073256 erfragen, ob Plätze frei sind, 0-24 Uhr
Mobile Hilfe und Hotlines
- Kältebus der Berliner Stadtmission
Telefon: 030 690 333 690
Täglich von November bis März
20-2 Uhr
- Kältehilfetelefon
Telefon: 030 343 97 140
Täglich von Oktober bis April
19-23 Uhr
