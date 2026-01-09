Hinsehen, ansprechen, helfen: Kältehilfe erweitert Angebot für Wohnungslose

Angesichts der anhaltenden Kälte ruft der Berliner Senat dazu auf, besonders aufmerksam durch die Stadt zu gehen und obdachlose Menschen nicht zu übersehen.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Angesichts der anhaltenden Kälte ruft der Berliner Senat dazu auf, besonders aufmerksam durch die Stadt zu gehen und obdachlose Menschen nicht zu übersehen.

Bei der aktuellen Wetterlage besteht für obdachlose Menschen akute Erfrierungsgefahr.
Bei der aktuellen Wetterlage besteht für obdachlose Menschen akute Erfrierungsgefahr.

Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe appelliert an die Solidarität der Berlinerinnen und Berliner:

"Ich bitte in Berlin, bei diesen eisigen Temperaturen besonders achtsam durch die Stadt zu gehen. Sprechen Sie Menschen in der Kälte auf Augenhöhe an. Fragen Sie, ob diese Menschen Hilfe brauchen. Es ist unsere Aufgabe als Stadtgesellschaft, diesen Menschen zu helfen. Unser Motto gilt auch diesen Winter: Wer ein Bett braucht, bekommt auch eins."

Wer Personen bemerkt, die bei eisigen Temperaturen im Freien sitzen oder liegen, sollte höflich nachfragen, ob Hilfe benötigt wird.

Informationen zu Anlaufstellen in der Nähe bietet die Berliner Kältehilfe online.

Wegen der Wetterbedingungen am 9. Januar bietet die Kältehilfe Berlin zusätzliche Angebote an

Notunterkünfte bieten Schlafplätze für Wohnungslose an.
Notunterkünfte bieten Schlafplätze für Wohnungslose an.

Haustier- und barrierefreundliche Unterkünfte

  • S+U Zoologischer Garten, Charlottenburg Nachtcafé, 50 Plätze, 9. bis 12. Januar, 21.30-8 Uhr

  • Pfarrei Bernhard Lichtenberg – Gemeinde Herz Jesu, Schönhauser Allee 182, Pankow, 17 Plätze, ab 10. Januar, 17-8 Uhr

Notübernachtungen für Männer

  • St. Marien-Liebfrauen, Wrangelstraße 50, Berlin-Kreuzberg, 12 Plätze, verlängerte Öffnungszeiten bis 17. Januar, 18-8 Uhr

  • Johanniter-Notübernachtung, Ohlauer Straße 22, Berlin-Kreuzberg, 88 Plätze, 20-7.45 Uhr

Notübernachtungen für Frauen

  • DRK-Nachtlicht, Wrangelstraße 30, Berlin-Kreuzberg, 22 Plätze,
    vorerst bis 12. Januar, 18-8 Uhr

  • Notübernachtung "Marie", Tieckstraße 17, Berlin-Mitte
    (Vorderhaus, Souterrain), 10 Plätze, dienstags bereits ab 15 Uhr, sonst ab 19 Uhr geöffnet

Notunterkunft für wohnungslose Familien (nicht barrierefrei)

  • Wrangelstraße 12, Berlin-Kreuzberg,
    30 Plätze, nur für Erwachsene mit Kindern
    Bitte telefonisch unter 030 61073256 erfragen, ob Plätze frei sind, 0-24 Uhr

Mobile Hilfe und Hotlines

  • Kältebus der Berliner Stadtmission
    Telefon: 030 690 333 690
    Täglich von November bis März
    20-2 Uhr

  • Kältehilfetelefon
    Telefon: 030 343 97 140
    Täglich von Oktober bis April
    19-23 Uhr

Wirkt eine Person hilflos, ist nicht ansprechbar oder bringt sich selbst oder andere in eine akute Gefahrensituation, ist von einem Notfall auszugehen. In diesen Fällen sollten umgehend die Polizei unter der 110 oder der Rettungsdienst unter der 112 verständigt werden.

