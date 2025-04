Er überlebte den Holocaust: Walter Frankenstein (†100) gestorben

Walter Frankenstein (†100) erhob seine Stimme gegen Rassismus und Antisemitismus. © Arne Immanuel Bänsch/dpa

Er starb am gestrigen Montag im Alter von 100 Jahren in seiner Wahlheimat Schweden, wie die Berliner Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas unter Berufung auf seine Angehörigen mitteilte.

Die Stiftung sei Frankenstein seit mehr als 15 Jahren in Freundschaft verbunden gewesen und werde sein Andenken bewahren, hieß es.

In den vergangenen Jahren berichtete Frankenstein laut Stiftung in Schulen, bei Zeitzeugengesprächen und Gedenkveranstaltungen vom eigenen Schicksal, um ein Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus zu setzen.

Er setzte sich auch für einen würdigen Gedenkort für die im Nationalsozialismus deportierten und ermordeten Zöglinge und Betreuer des Auerbach'schen Waisenhauses in Berlin-Prenzlauer Berg ein.

Frankenstein, geboren am 30. Juni 1924 im westpreußischen Flatow, kam 1936 nach Berlin und lebte zunächst in diesem Waisenhaus, das bis zu seiner gewaltsamen Auflösung als Zufluchtsort für jüdische Kinder und Jugendliche galt. Nach der Hochzeit mit Leonie Rosner 1942 und der Geburt seines ersten Sohnes tauchte die Familie in Berlin unter.