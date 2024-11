Es ist offiziell: 2025 wird es American Football im Olympia Stadion geben!

Berlin war bereits in den 90ern fünfmal Gastgeber von Vorbereitungsspielen von NFL-Teams. © Soeren Stache/dpa

"Der Senat hat heute aufgrund der Vorlagen beschlossen, dass sich die Sportmetropole Berlin langfristig um die Ausrichtung von NFL-Spielen bewirbt", sagte Sportsenatorin Iris Spranger (63, SPD). "Wir möchten die NFL gerne im Olympiastadion sehen, am liebsten sehr lang." Geplant ist eine Partnerschaft von 2025 bis 2029.

Liga-Chef Roger Goodell hatte bereits am Sonntag beim Spiel in München offen über die Berlin-Pläne geredet. Mit der offiziellen Bewerbung kommt Berlin der Finalisierung näher. Die ebenfalls in München anwesende Spranger erwartet, dass noch einige Wochen bis zur Vertragsunterzeichnung vergehen werden.

Die Politikerin würde gerne drei Spiele in den vier Jahren nach Berlin holen. Weltweit vergibt die NFL acht Spiele pro Saison außerhalb der USA. Auch München und Frankfurt könnten weiter als Gastgeber fungieren.

Seit 2022 waren München und Frankfurt Gastgeber für jeweils zwei Spiele in einer Saison, München zuletzt am vergangenen Sonntag.