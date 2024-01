Familie fühlt sich beleidigt und bedroht: Polizei fahndet nach dieser Frau

Nach dieser Frau wird von der Polizei gefahndet. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Nach Angabe der Beamten ereignete sich die Tat am Donnerstag, den 26. Januar, des vergangenen Jahres, gegen 14 Uhr am Markt am Breslauer Platz in Berlin Friedenau.

Demnach soll die Verdächtige auch das Kind der Familie verächtlich sowie behindertenfeindlich beleidigt haben.

Mit einem Foto sucht die Polizei nach der Frau.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der gesuchten Tatverdächtigen machen?

Wer hat die Tatverdächtige vor, bei oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu der Tatverdächtigen geben?

Wer die Gesuchte gesehen hat oder anderweitige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei im Bayernring 44 in Tempelhof in Verbindung zu setzen.