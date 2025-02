Fashion Week 2025 in Berlin: Wie Kilian Kerner durch "Shitstorm" zu seiner neuen Kollektion kam

Berlin - Am Freitag eröffnete Kilian Kerner (39) mit seiner Show "Shitstorm" die Berliner Fashion Week 2025. Was Justin Bieber mit der Idee für seine Show zu tun hat und wie er selbst mit diesem Thema umgeht, gab er vorab im Interview mit TAG24 preis.

Dabei hatte er sich für dieses Jahr etwas ganz Besonderes überlegt: "In meiner neuen Kollektion geht es um einen Shitstorm. Der erste, der mir so richtig im Kopf geblieben ist (...), das war, als Justin Bieber Eier an Hauswände geschmissen hat."

Die Show startete mit pinken Outfits - und dem besagten Blumenkleid. © Laura Voigt (Bildmontage)

Am Freitag ließ er das Thema in seiner Fashionshow in der Uber Eats Music Hall auch in den Farben widerspiegeln. Die Show startete mit einem rosafarbenen Blumenkleid und endete mit einem schwarzen Blumenkleid.

Für den Designer war die Message klar: "Man postet irgendwas und denkt, 'das ist jetzt was Schönes', und plötzlich löst es einen Shitstorm aus. Anfangs ist es einfach ein schönes Kleid, und am Ende ist es verwelkt."

Er wollte damit auf das heikle Thema aufmerksam machen und Leute zum Nachdenken anregen. Auch die Musik war zum Ende sehr düster, traurig und schon fast depressiv.

In der rund 30-minütigen Show hielt der 39-Jährige dennoch an seinem Stil fest: außergewöhnlich, aber tragbar. Im Fokus standen funkelnde Pailletten, opulente Schnitte und Denim-Elemente. Zudem verwendete er vegane Stoffe und legte damit den Fokus auf Nachhaltigkeit und ethische Herstellung.

"Die Kollektion ist sehr selbstbewusst mit dem typischen Kilian-Kerner-Glamour und den vielleicht nochmal auf die Spitze getrieben, um Leuten zu sagen: Es sind Idioten, die dahinter stecken. Versuche, es über dein Selbstbewusstsein zu kompensieren, wenn dich Personen fertig machen", gab Kilian zu verstehen.