Rolle rückwärts in Berlin: Findet Silvesterparty doch noch statt?

Berlin - Berlins Innensenatorin Iris Spranger (63, SPD ) fordert, die Absage der traditionellen großen Silvesterparty am Brandenburger Tor zu überdenken und argumentiert dabei auch mit Sicherheitsbedenken.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (63, SPD) befürchtet die Einrichtung einer weiteren Böller-Verbotszone, wenn die Party am Brandenburger Tor abgesagt wird.

"Sollte es wie bisher an diesem zentralen Ort in Berlin keine organisierte Veranstaltung mehr geben, kann es erforderlich sein, eine weitere Pyroverbotszone einzurichten", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Das wäre ein enormer Kraftakt für die Einsatzkräfte der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr gerade zu Silvester in Berlin."

Die Silvesternacht stellt die Berliner Polizei und Feuerwehr alljährlich vor große Herausforderungen. Zum Jahreswechsel 2024/2025 waren rund 3000 Polizistinnen und Polizisten laut Innenverwaltung zusätzlich zu 1000 ohnehin im Dienst befindlichen Beamten im Einsatz. Dazu kamen etwa 1500 Helfer der Feuerwehr. Laut Polizei wurden mehr als 1500 für Silvester typische Straftaten registriert.

Kritik an der Absage äußerte auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP), die ein Pyrotechnikverbot für Privatleute fordert und sich für organisierte Veranstaltungen als Alternative einsetzt. "Die Absage der zentralen Veranstaltung am Brandenburger Tor läuft genau in die entgegengesetzte Richtung", erklärte GdP-Sprecher Benjamin Jendro.

Die Party am Berliner Wahrzeichen sei zwar personalintensiv, ziehe aber viele Menschen an. Wenn sich diese zum Feiern in der Stadt verteilten, werde es umso schwieriger, Silvesterrandalierer zu identifizieren.