Feuer-Serie in Berlin: Sechs Fahrzeuge gehen plötzlich in Flammen auf

Berlin - In den Berliner Bezirken Lichtenberg und Schöneberg sind sechs Fahrzeuge am Dienstag durch Brände stark beschädigt oder zerstört worden.

Die Feuerwehr eilte zu mehreren Fahrzeugbränden. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Die Ermittlungen der Brandkommissariate des Landeskriminalamts laufen noch.

Zuerst war am Dienstagabend ein Auto in der Albert-Hößler-Straße vollständig ausgebrannt, wie es hieß.

Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr sowie die Polizei. Zwei weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe wurden stark beschädigt.

Wenige Stunden später, in der Nacht auf Mittwoch, kam es in der Crellestraße in Schöneberg zu einem weiteren Brand. Dabei geriet ein Lkw in Flammen.