Feuerwehr rückt nach Wilhelmstadt aus: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt
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Berlin - Bei Bauarbeiten in Berlin-Wilhelmstadt ist am Montagmorgen eine Hochdruck-Gasleitung beschädigt worden.
Wie die Feuerwehr mitteilte, war gegen 8.47 Uhr ein Gasaustritt in der Havelchaussee gemeldet worden.
Die Einsatzkräfte richteten umgehend Absperrmaßnahmen rund um die Austrittsstelle ein.
Der zuständige Netzbetreiber senkte daraufhin den Druck in der betroffenen Leitung auf dem Betriebsgelände und sperrte diese ab.
Da sich die Einsatzstelle im Freien befand, wurde keine erhöhte Gaskonzentration festgestellt.
Angrenzende Gebäude mussten daher nicht evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit 38 Kräften zwei Stunden im Einsatz.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr