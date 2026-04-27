Feuerwehr rückt nach Wilhelmstadt aus: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Berlin - Bei Bauarbeiten in Berlin-Wilhelmstadt ist am Montagmorgen eine Hochdruck-Gasleitung beschädigt worden.

38 Feuerwehrleute waren im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, war gegen 8.47 Uhr ein Gasaustritt in der Havelchaussee gemeldet worden.

Die Einsatzkräfte richteten umgehend Absperrmaßnahmen rund um die Austrittsstelle ein.

Der zuständige Netzbetreiber senkte daraufhin den Druck in der betroffenen Leitung auf dem Betriebsgelände und sperrte diese ab.

Da sich die Einsatzstelle im Freien befand, wurde keine erhöhte Gaskonzentration festgestellt.