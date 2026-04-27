Hundeleben in Berlin: Hauptstadt landet im Wohlfühl-Ranking weit unten
Berlin - Im aktuellen "Dog Wellbeing Index" landet Berlin nur auf Platz 20 von 25 und kommt auf magere 21 von 70 Punkten.
Der Bericht des Unternehmens Coway zeigt, woran es hapert. Vor allem bei der tierärztlichen Versorgung schneidet Berlin schwach ab.
Auch bei Hundepflege-Angeboten und Hundeschulen gibt es deutlichen Verbesserungsbedarf. Ein weiteres Problem ist die Luftqualität, die mit einem sehr niedrigen Wert ins Ranking einfließt.
Etwas besser sieht es bei den Grünanlagen und Hundepensionen aus, doch auch hier reicht es nur für Mittelmaß. Insgesamt fehlt es in der Hauptstadt an einer ausgewogenen Infrastruktur für Vierbeiner.
Zum Vergleich: Spitzenreiter Hannover kommt auf mehr als doppelt so viele Punkte. Dort sorgen eine bessere Versorgung, mehr Angebote und sauberere Luft für deutlich bessere Bedingungen.
Das Fazit des Rankings ist klar: Vor allem bei Umweltfaktoren und Infrastruktur muss die Hauptstadt deutlich nachbessern, wenn sie im Städtevergleich künftig mithalten will.
Titelfoto: Malin Wunderlich/dpa