Hundeleben in Berlin: Hauptstadt landet im Wohlfühl-Ranking weit unten

Berlin - Im aktuellen "Dog Wellbeing Index" landet Berlin nur auf Platz 20 von 25 und kommt auf magere 21 von 70 Punkten.

Berlin ist für Hunde kein echtes Wohlfühlpflaster. (Symbolfoto) © Malin Wunderlich/dpa

Der Bericht des Unternehmens Coway zeigt, woran es hapert. Vor allem bei der tierärztlichen Versorgung schneidet Berlin schwach ab.

Auch bei Hundepflege-Angeboten und Hundeschulen gibt es deutlichen Verbesserungsbedarf. Ein weiteres Problem ist die Luftqualität, die mit einem sehr niedrigen Wert ins Ranking einfließt.

Etwas besser sieht es bei den Grünanlagen und Hundepensionen aus, doch auch hier reicht es nur für Mittelmaß. Insgesamt fehlt es in der Hauptstadt an einer ausgewogenen Infrastruktur für Vierbeiner.

Zum Vergleich: Spitzenreiter Hannover kommt auf mehr als doppelt so viele Punkte. Dort sorgen eine bessere Versorgung, mehr Angebote und sauberere Luft für deutlich bessere Bedingungen.