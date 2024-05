01.05.2024 18:22 5.278 16 Amazon-Transporter abgefackelt: Bekennerschreiben aufgetaucht

Auf einem Parkplatz in Berlin-Wittenau sind in der Nacht zu Mittwoch 16 Transporter in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Von Christoph Carsten

Berlin - Auf einem Parkplatz in Berlin-Wittenau sind in der Nacht zu Mittwoch 16 Transporter in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Auf dem Amazon-Gelände in Wittenau brannten mehrere Fahrzeuge. © Morris Pudwell Wie die Behörde bestätigte, ereignete sich der Brand auf dem Gelände von Amazon an der Thyssenstraße. Mittlerweile ist im Internet ein Bekennerschreiben zu der Tat aufgetaucht. Darin soll ein Zusammenhang mit dem Tag der Arbeit hergestellt und auf eine feministische Demonstration verwiesen worden sein. Zudem seien weitere Straftaten angekündigt worden, die sich gegen große Konzerne "wie Amazon und Tesla" richten sollen, unter anderem werde "eine spannende Aktionswoche gegen Tesla" angedroht. Berlin Feuerwehreinsatz Brandnacht in Berlin: Mehrere Autos in Flammen Die Berliner Feuerwehr war in der Nacht mit 28 Kräften etwa drei Stunden im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Verletzte gab es den Angaben nach nicht. Zeugen gaben an, auf dem Gelände mehrere vermummte Täter gesehen zu haben. Die Feuerwehr war mit 28 Kräften vor Ort. © Morris Pudwell Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Erstmeldung von 10.45 Uhr, aktualisiert um 18.22 Uhr.

Titelfoto: Morris Pudwell