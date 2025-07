22.07.2025 07:25 Brand in Kreuzberg: Atelier in Flammen

Am Montagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand in einem fünfgeschossigen Wohn- und Gewerbegebäude in Berlin-Kreuzberg ausrücken.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Montagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand in Berlin-Kreuzberg ausrücken. Alles in Kürze Brand in Berlin-Kreuzberg: Atelier in Flammen

Feuerwehr rückt gegen 20:43 Uhr aus

Niemand verletzt, Bewohner retten sich selbst

Brand durch brennende Einrichtungsgegenstände verursacht

Einsatzkräfte vor Ort für eineinhalb Stunden Mehr anzeigen Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. © Berliner Feuerwehr Gegen 20.43 Uhr ging ein Atelier in der zweiten Etage eines fünfgeschossigen Wohn- und Gewerbegebäudes in der Oranienstraße in Flammen auf, wie die Behörde mitteilte. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Bewohner konnten sich demnach vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig in Sicherheit bringen. Der Brand wurde bei einem Innenangriff rasch gelöscht. Abschließend wurde das Gebäude kontrolliert und mit einem Drucklüfter entraucht, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Als Ursache für das Feuer nannte die Behörde brennende Einrichtungsgegenstände. Die Brandbekämpfer waren für rund eineinhalb Stunden mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Ein Brandkommissariat der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr