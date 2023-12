Ausnahmezustand Silvester! Berliner Feuerwehr zeigt abgerissene Finger und warnt

Berlin - Die Berliner Feuerwehr rechnet zum Jahreswechsel mit Unmengen an Notrufen und rüstet auf. "Ausnahmezustand Silvester" ist angesagt.

Bei der Pressekonferenz zum Jahreswechsel 2023/24 gab die Berliner Feuerwehr Hinweise zum sicheren Umgang mit Feuerwerk. © X/Berliner Feuerwehr

Bei einer Pressekonferenz in Berlin-Mitte am heutigen Donnerstag gab Landesbranddirektor Dr. Karsten Homrighausen (55) Hinweise zum sicheren Umgang mit Feuerwerk und informierte über die Aufstellung der Behörde an Silvester.

Da der 31. Dezember erfahrungsgemäß die einsatzreichste Nacht des Jahres ist, wurde die Personalstärke der Berliner Feuerwehr im Vergleich zum Regelbetrieb auf insgesamt über 1500 Einsatzkräfte verdreifacht.

Demnach sind 782 Kräfte der Berufsfeuerwehr im Einsatz, die von 545 Ehrenamtlichen aus 59 Freiwilligen Feuerwehren unterstützt werden. Zum Jahreswechsel werden 421 Fahrzeuge besetzt sein. In der Leitstelle werden 78 Mitarbeitende tätig sein. Zum Vergleich sind im Regelbetrieb nachts 32 Mitarbeitende eingesetzt.

Zudem werden 84 Kräfte der Hilfsorganisationen und der Bundeswehr (Rettungsdienst) sowie 34 Kräfte der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk unterstützend tätig sein.