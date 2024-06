05.06.2024 07:13 Autos brennen in Kreuzberger Tiefgarage: Schwierige Suche nach Brandherd

Ein Brand in einer Tiefgarage in Berlin-Kreuzberg hat am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz geführt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Ein Brand in einer Tiefgarage in Berlin-Kreuzberg hat am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die Berliner Feuerwehr war am Dienstag in Kreuzberg im Einsatz. © Berliner Feuerwehr Laut Feuerwehr standen in der Garage an der Franz-Klühs-Straße mit einer Grundfläche von etwa 1000 Quadratmetern gegen 23.12 Uhr drei Autos in Flammen. Die starke Rauchentwicklung erschwerte den Einsatzkräften die Suche nach dem Brandherd. Dazu begaben sich zwölf Brandbekämpfer mit Atemschutzmasken in die Tiefgarage. Ein mobiler Großventilator des Technischen Dienstes wurde zur Belüftung eingesetzt. Berlin Feuerwehreinsatz Großeinsatz in Hellersdorfer Brachruine: Sieben Brände halten Feuerwehr auf Trab Insgesamt war die Feuerwehr mit 85 Kräften im Einsatz. Menschen waren durch den Brand nicht gefährdet. Zur Ursache des Feuers ermittelt nun die Berliner Polizei.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr