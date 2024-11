02.11.2024 23:04 19.903 Bahnhof in Berlin in Flammen: Zug brennt lichterloh!

Ein Zug geriet am Samstagabend in Berlin-Marzahn in Brand. Die Feuerwehr ist im Bahnhof Ahrensfelde im Großeinsatz.

Von Kim Marie Moser

Berlin - Feuerwehreinsatz am Samstagabend in Berlin-Marzahn. Der Triebwagen steht aktuell noch immer in Flammen. © Thomas Peise Wie die Polizei Berlin auf TAG24-Anfrage erklärte, stand gegen 21.50 Uhr plötzlich ein Triebwagen am Bahnhof Ahrensfelde in Flammen. Der Bundespolizei zufolge handelt es sich dabei um einen Zug der Niederbarnimer Eisenbahn. Der Bahnhof wurde seither gesperrt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Berlin Feuerwehreinsatz Großeinsatz der Feuerwehr am Flughafen BER: Was ist da los? Glück im Unglück: Personen wurden laut aktuellem Stand nicht verletzt. Der Zug brennt lichterloh. Die Arbeiten der Feuerwehr dauern an. © Dominik Totaro Laut derzeitigem Stand wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. © Thomas Peise Die Löscharbeiten dauern an. Der Straßenverkehr rund um den Bahnhof ist derzeit beeinträchtigt. Der Bahnverkehr auf der Strecke ist seit etwa 21.50 Uhr eingestellt. Die Bundespolizei, die Berliner Polizei sowie die Feuerwehr Berlin sind aktuell im Großaufgebot im Einsatz. Erstmeldung von 22.35 Uhr, zuletzt aktualisiert um 23.04 Uhr.

