18.06.2024 16:31 Balkonbrand in Mitte: Feuerwehr im Großeinsatz

Am Dienstagnachmittag brannte es in einem Wohnhaus in Berlin-Mitte.

Von Mia Goldstein

Berlin - Am Dienstagnachmittag brannte es in einem Wohnhaus in Berlin-Mitte. In der Linienstraße ist auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen. © Feuerwehr Berlin Das Feuer brach gegen 13.25 Uhr im vierten Obergeschoss auf einem Balkon in der Linienstraße aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen griffen über die Fassade bis auf das fünfte Stockwerk und die Dachkonstruktion über. Mittels zwei Drehleitern brachten die 85 Brandbekämpfer das Feuer gegen 15.09 Uhr unter Kontrolle. Ein Bewohner wurde von der Feuerwehr gerettet und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Titelfoto: Feuerwehr Berlin