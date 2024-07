Autos brennen nahe der JVA Moabit

Berlin - In Berlin-Moabit haben in der Nacht auf den Dienstag mehrere Fahrzeuge gebrannt.

Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, fanden Einsatzkräfte beim Eintreffen in der Spenerstraße nahe der JVA Moabit vier in Brand geratene Autos vor. Eines davon habe in Flammen gestanden, hieß es weiter.

In den vergangenen Monaten sind immer wieder Autos in der Nähe von Berliner Gefängnissen in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet in diesen Fällen Brandstiftung. Im Zusammenhang mit abgefackelten Autos vor der JVA Tegel ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht.