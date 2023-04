Erdgeschoss in Hellersdorfer Wohnhaus in Flammen: Feuerwehr findet Toten

Berlin - Am Freitagmorgen ist bei einem Wohnhausbrand im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf ein Mensch ums Leben gekommen.

Das brennende Gebäude ist von einem Baugerüst umgeben. © Morris Pudwell

Wie die Feuerwehr am Mittag bei Twitter mitteilte, wurde die leblose Person erst bei den Nachlösch- und Aufräumarbeiten in der Brandwohnung entdeckt. Laut "B.Z." soll es sich dabei um einen 60 Jahre alten Familienvater handeln.

Das Feuer war gegen 4.40 Uhr in einem fünfstöckigen Mietshaus in der Hellersdorfer Straße ausgebrochen. Erste Einsatzkräfte bestätigten den Brand und forderten umgehend Verstärkung an.

Demnach stand das gesamte Erdgeschoss des eingerüsteten Hauses in Flammen. Die Brandbekämpfer waren mit über 100 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen und Verletzte zu behandeln.

Etwa 40 Menschen wurden über Leitern und das Treppenhaus von den Feuerwehrleuten gerettet. Eine Person erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung. Beißender Qualm hatte sich im ganzen Gebäude ausgebreitet.