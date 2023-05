19.05.2023 12:58 Berlin-Friedrichshain: Feuerteufel zündeln an Modersohnbrücke

In Berlin-Friedrichshain waren am Donnerstagabend Feuerteufel am Werk: Unter der Modersohnbrücke brannte es.

Von Christoph Carsten

In Berlin-Friedrichshain waren am Donnerstagabend Feuerteufel am Werk: Unter der Modersohnbrücke brannte es. Nach einem Feuer am Donnerstagabend ist die Modersohnbrücke in Friedrichshain vorerst gesperrt. © Morris Pudwell Die Feuerwehr war um kurz vor 22 Uhr von einer Zeugin über das Feuer informiert worden. Als die Kameraden am Einsatzort eintrafen, standen bereits behelfsmäßige Behausungen unter der Brücke sowie mehrere Bäume in Flammen. Laut Informationen der Polizei breiteten sich die Flammen im weiteren Verlauf bis auf die Verbindungsfugen der Brücke aus. Dabei begann der Teer teilweise zu kochen und sich zu verflüssigen. Zwar konnten die Brandbekämpfer das Feuer vollständig löschen, doch die Bausubstanz der Brücke wurde beschädigt. Vorerst ist die Modersohnbrücke daher zwischen Revaler Straße und Rudolfstraße für Fahrzeuge und für Fußgänger komplett gesperrt. Sie muss zunächst auf ihre Belastungstauglichkeit geprüft werden. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts einer Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

Titelfoto: Morris Pudwell