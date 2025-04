Gaffer scharren sich um Brand-Haus in Mitte: Festnahme

Berlin - Bei einem Feuerwehreinsatz in Berlin-Mitte ist der Mieter eines brennenden Hauses festgenommen worden.

Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein Arzt habe sich anschließend um den 56-Jährigen gekümmert, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zum Grund für die Festnahme und für die ärztliche Versorgung machte die Behörde keine Angaben.

Laut Polizeibericht hatte es am Montagabend gegen 22.30 Uhr in einer Wohnung im siebten Geschoss eines Mehrfamilienhauses in der Dresdener Straße gebrannt.

Dias Feuer griff den Angaben zufolge auch auf die darunterliegende Wohnung über.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brachten die Bewohner in Sicherheit.

Zeitgleich sollen sich Schaulustige am Einsatzort versammelt haben, woraufhin bei dem 56-Jährigen die Handschellen klickten. Ob der Mieter zu den Gaffern gehörte, war unklar.