06.10.2023 10:49 Feuerteufel treibt sein Unwesen in Berlin-Marzahn

Mehrere Brände hielten am späten Donnerstagabend die Anwohner in Berlin-Marzahn in Atem. Die Feuerwehr musste gleich mehrere Fahrzeuge löschen.

Berlin - Am späten Donnerstagabend wurden Polizei und Feuerwehr in Berlin-Marzahn gleich zu mehreren Bränden gerufen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die Berliner Feuerwehr musste gleich mehrere Fahrzeuge löschen. © Morris Pudwell Ersten Erkenntnissen nach brannte gegen 22.30 Uhr Glambecker Ring ein Wohnwagen, wohl nach einer Brandstiftung. Alarmierte Polizeikräfte konnten den Brand schnell löschen, ohne das ein größerer Schaden entstand. Nur zehn Minuten später wurden die Beamten auf den Parkplatz eines Supermarktes am Brodowiner Ring gerufen. Dort standen gleich drei Wohnwagen in Flammen. Diesmal entstand ein größerer Schaden. Kurze Zeit später ging schon wieder ein Notruf ein, dass es erneut am Glambecker Ring brannte. Berlin Feuerwehreinsatz Berlin-Spandau: Einfamilienhaus in Flammen - Zwei Einsatzkräfte verletzt! Mehrere umstehende Autos nahmen durch den Brand und die Hitze Schaden. Die Feuerwehr war für die Löscharbeiten im Einsatz. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass mindestens sieben Fahrzeuge beschädigt wurden oder verbrannt sind.

Titelfoto: Morris Pudwell