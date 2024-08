16.08.2024 15:11 1.441 Brand an der FU: Großeinsatz für Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr musste am Freitagmittag zu einem Großbrand an der Freien Universität Berlin in den Bezirk Steglitz-Zehlendorf ausrücken.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Die Feuerwehr musste am Freitagmittag zu einem Großbrand in den Berliner Steglitz-Zehlendorf ausrücken. Die Feuerwehr musste am Freitagmittag mit einem Großaufgebot nach Berlin-Dahlem ausrücken. (Symbolfoto) © Jörg Carstensen/dpa In der Takustraße ist der Dachstuhl eines sich im Bau befindlichen Gebäudes der Freien Universität Berlin in Flammen aufgegangen, wie ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage von TAG24 mitteilte. Der Löschangriff erfolge zurzeit von zwei Seiten aus über Drehleitern. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, da sich in dem Haus keine Personen befunden haben sollen. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Die Rauchwolke war über dem ganzen Südwesten der Hauptstadt sichtbar. Die Brandbekämpfer sind mit fast 100 Einsatzkräften im Ortsteil Dahlem vor Ort. Berlin Feuerwehreinsatz Handy auf Brücke abgelegt: Feuerwehr sucht nach Person im Wasser Erste Meldungen, nach denen es in einem Chemiegebäude brennen soll, dementierte der Feuerwehrsprecher, es seien keine Gefahrstoffe an dem Brand beteiligt gewesen. Laut Verkehrsinformationszentrale Berlin musste die Takustraße zwischen Arnimallee und Schwendenerstraße für die Löscharbeiten gesperrt werden.

Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa