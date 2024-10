06.10.2024 07:42 Brand auf Motorboot in Berlin-Köpenick: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Brand in einem Wassersportzentrum in Berlin-Köpenick gerufen worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Die Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Brand in einem Wassersportzentrum in Berlin-Köpenick gerufen worden. Die Feuerwehr konnte den Brand von der Land- und Wasserseite aus bekämpfen. © Berliner Feuerwehr Wie die Behörde mitteilte, fing ein Motorboot gegen 18.06 Uhr an einer Steganlage auf der Müggelspree im Heckbereich Feuer. Verletzt wurde dabei niemand. Nachbarn des Liegeplatzes am Müggelseedamm bemerkten demnach Rauch und alarmierten die Brandbekämpfer. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung der Flammen auf das gesamte Boot und auch auf benachbarte Wasserfahrzeuge verhindert werden. Die Feuerwehr war etwa eine Stunde lang mit 35 Kräften im Ortsteil Friedrichshagen im Einsatz. Zur Brandursache lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Wasserschutzpolizei übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr