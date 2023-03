12.03.2023 09:13 Autohandel in Schmöckwitz brennt lichterloh! War es Brandstiftung?

Von Christoph Carsten

Berlin - In der Nacht zum Sonntag ist ein Autohandel am Adlergestell in Schmöckwitz (Bezirk Treptow-Köpenick) in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mehr als drei Stunden lang im Einsatz. War es Brandstiftung? Das Feuer bei einem Autohändler im Köpenicker Ortsteil Schmöckwitz brach an mehreren Stellen gleichzeitig aus. © Morris Pudwell Nach ersten Erkenntnissen brannten neben dem 100 Quadratmeter großen Geschäftsgebäude auch 15 Autos, die auf dem Gelände abgestellt waren. Unter den brennenden Fahrzeugen befand sich auch ein Elektroauto. Die Feuerwehr war mit 38 Einsatzkräften vor Ort, darunter mehrere Freiwillige Feuerwehren. Drei Stunden lang kämpften die Kameraden gegen die Flammen und sicherten dabei auch mehrere Druckgas-Behälter. Berlin Feuerwehreinsatz Feuerteufel am Werk? Auto geht in Tempelhof in Flammen auf Ersten Informationen nach soll es sich vermutlich um Brandstiftung gehandelt haben, da das Feuer an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen ist. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens eine halbe Million Euro. Drei Stunden lang waren die Kameraden der Feuerwehr im Einsatz, um die Flammen zu löschen. © Morris Pudwell Die Ermittlungen leitet ein Brandkommissariat des LKA.

Titelfoto: Morris Pudwell