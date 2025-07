Hitzewarnung: An diesem ungewöhnlichen Ort finden Bedürftige Schutz

Berlin - Mehrere Berliner Kirchen öffnen in diesen Tagen ihre Türen, um in der Hitze einen kühlen Schutzraum zu bieten.

Bedürftige Menschen haben oft weniger Möglichkeiten, sich vor Extremwetterlagen zu schützen als andere. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Das Angebot richte sich insbesondere an wohnungslose und an andere bedürftige Menschen, teilte die evangelische Landeskirche mit.

Demnach könnten sich Menschen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf in der Lindenkirche aufhalten und in Kreuzberg könnten sich Menschen in der Passionskirche und in der evangelischen Taborgemeinde einfinden.

In Mitte stünden Marien-, Parochial- und die Friedrichswerdersche Kirche offen. In Reinickendorf öffne die Johanneskirche ihre Türen und in Spandau St. Nikolai, die Dorfkirche Kladow und die Wicherkirche.

Weiter seien in Steglitz die Dreifaltigkeitskirche und in Tempelhof-Schöneberg die Apostel-Paulus-Kirche geöffnet.