05.05.2025 11:01 Brand in Reinickendorf: Feuerwehr findet zwei Tote bei Löscharbeiten

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Reinickendorf sind am Montagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Montagmorgen sind zwei Menschen bei einem Hausbrand in Berlin-Reinickendorf ums Leben gekommen. Die Feuerwehr ist mit 60 Einsatzkräften vor Ort gewesen. © Berliner Feuerwehr Bei den Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr zwei Senioren leblos in dem Einfamilienhaus im Damwildsteig, wie die Behörde mitteilte. Notärzte mussten die Frau und den Mann noch am Brandort für tot erklären, nachdem Wiederbelebungsversuche gescheitert waren. Die Einsatzkräfte wurden gegen 7 Uhr morgens von Nachbarn in den Ortsteil Heiligensee alarmiert. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer war das Haus bereits stark verraucht. Berlin Feuerwehreinsatz Explosion auf der Spree: Boote brennen in Friedrichshain Nach Angaben der Feuerwehr waren ein elektrisches Heizgerät und Teile der Wohnungseinrichtung in Brand geraten. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Insgesamt waren 60 Kräfte für rund zwei Stunden im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Feuers hat ein Brandkommissariat der Polizei übernommen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr