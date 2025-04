13.04.2025 09:01 Brand in Heizkraftwerk stellt Feuerwehr vor Herausforderung

Am Samstagabend ist ein Feuer in einem stillgelegten Komplex auf dem Gelände eines Heizkraftwerks in Berlin-Lichterfelde ausgebrochen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Samstagabend ist ein Feuer in einem stillgelegten Komplex auf dem Gelände eines Heizkraftwerks in Berlin-Lichterfelde ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach rund drei Stunden erfolgreich beenden. © Berliner Feuerwehr Verletzt wurde bei dem Einsatz am Ostpreußendamm niemand, allerdings wurden die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten vor einige Herausforderungen gestellt, wie die Behörde mitteilte. Zunächst hatten die Einsatzkräfte Schwierigkeiten, den genauen Brandort zu lokalisieren, da nur eine Rauch- und Wärmeentwicklung an einem langen Metallrohr, das einen Durchmesser von etwa einem Meter aufwies, zu erkennen war. Mithilfe einer Wärmebildkamera konnte der Brandherd schließlich innerhalb des Rohres aufgespürt werden. Anschließend erfolgte zunächst eine Abkühlung von außen, bevor die Flammen über eine Öffnung im Rohr gelöscht werden konnten. Weil das Gebäude sich schon im Abriss befindet, musste sich die Löschmannschaft äußerst vorsichtig fortbewegen, da überall potenzielle Unfallgefahren lauerten. Zur Brandursache lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Ein Übergreifen des Feuers auf den noch genutzten Teil des Heizkraftwerks konnte erfolgreich verhindert werden. Nach rund drei Stunden war der Einsatz gegen 23 Uhr beendet. Die Feuerwehr war mit 28 Kräften vor Ort.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr