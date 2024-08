Brand in Hellersdorfer Hochhaus: Feuerwehr doppelt gefordert

Berlin - Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen zu einem Hochhausbrand in Berlin-Hellersdorf gerufen worden.

Die Einsatzkräfte mussten gleich zwei Brandherde in dem elfgeschossigen Wohnhaus bekämpfen. (Symbolfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Wie die Behörde mitteilte, brannte es gegen 5.06 Uhr in einem elfgeschossigen Wohnhaus in der Ernst-Bloch-Straße gleich an zwei Stellen. Verletzt wurde dabei niemand.

Demnach loderten die Flammen zum einen im Keller und zum anderen im vierten Stockwerk. Beide Brandherde konnten von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden.

Allerdings verursachten die Brände starken Rauch, der über das Treppenhaus auch in die Flure und Wohnungen zog. Daher sei eine umfangreiche Kontrolle und Belüftung notwendig gewesen.

Die Brandbekämpfer waren mit 48 Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde vorsorglich alarmiert.