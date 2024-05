Brand in Metallfirma in Berlin: Warnung vor giftiger Rauchwolke!

Berlin - Ein Brand in einer Metalltechnikfirma im Berliner Ortsteil Lichterfelde hat am Freitag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wegen der Ausbreitung giftiger Rauchgase schlug die WarnApp NINA an.

Flammen und dichter Qualm hängen über Berlin-Lichterfelde. © Christoph Soeder/dpa

"Nach Auswertung der Wetterlage und der entsprechenden Windrichtung ziehen die Rauchgase von der Einsatzstelle in nördliche Richtung", hieß es seitens der Feuerwehr in der App.

Betroffen war zunächst vor allem der Westen der Hauptstadt. Inzwischen wurde der Warnbereich bis ins östliche Brandenburg ausgedehnt.

Die Anwohner sind angehalten, das betroffene Gebiet zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr betonte: "Auch wenn keine Rauchwolken zu sehen sind, beachten Sie die Hinweise."

Laut einem Sprecher brach das Feuer am Vormittag aus noch ungeklärter Ursache in einem Technikraum im ersten Obergeschoss des Betriebs Am Stichkanal aus. Laut Feuerwehr brennen auch Chemikalien, die in der Firma gelagert waren.