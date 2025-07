22.07.2025 11:16 Feuer-Alarm in Friedrichsfelde: Kinder retten sich mit Sprung aus dem Fenster!

In Berlin-Friedrichsfelde hat am Dienstagvormittag ein Brand in einem viergeschossigen Wohngebäude die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Von Laura Voigt

Berlin - In Berlin-Friedrichsfelde hat am Montagabend ein Brand in einem viergeschossigen Wohngebäude die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Sechs Menschen, fünf Kinder, sprangen aus Fenster.

11 Personen verließen das Haus, eine leicht verletzt.

Feuerwehr zog Rauch mit Drucklüfter aus Wohnhaus.

Mit 48 Einsatzkräften war die Feuerwehr für eine Stunde am Einsatzort. In dem Mehrfamilienhaus fing ein Kinderwagen gegen 23.02 Uhr Feuer. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war bereits das gesamte Treppenhaus verraucht. Mehrere Bewohner machten sich währenddessen an den Fenstern bemerkbar, da sie das Haus durch die starke Rauchentwicklung nicht eigenständig verlassen konnten. Die Feuerwehrleute setzten einen Drucklüfter ein, um den Rauch aus dem Wohnhaus zu ziehen. Anschließend konnten sich die Bewohner in Sicherheit bringen. Sechs Menschen, davon fünf Kinder, retteten sich durch einen Sprung aus einem Fenster im Hochparterre des Gebäudes. Insgesamt mussten 11 Personen das Haus verlassen. Eine wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Feuerwehr war mit 48 Kräften für rund eine Stunde vor Ort.

