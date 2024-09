04.09.2024 16:13 Brand in Rummelsburg: 54-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Bei einem Brand in Berlin-Rummelsburg hat ein Mann am Dienstag lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. An diesen verstarb der 54-Jährige einen Tag später.

Von Christoph Carsten

Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Ortsteil Rummelsburg erlitt ein Mann am Dienstagnachmittag lebensbedrohliche Verletzungen. Einen Tag später verstarb der 54-Jährige im Krankenhaus. Am Dienstag musste die Berliner Feuerwehr nach Rummelsburg ausrücken. (Symbolbild) © Anna Ross/dpa Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Laut Informationen der Feuerwehr war das Feuer gegen 17.46 Uhr in der vierten Etage eines fünfgeschossigen Wohnhauses an der Metastraße ausgebrochen. Die Einsatzkräfte evakuierten das gesamte Haus und mussten dabei sechs Wohnungen gewaltsam öffnen. Im Flur der Brandwohnung stießen die Feuerwehrleute auf den leblosen 54-Jährigen. Dieser musste noch vor Ort reanimiert werden, was zunächst auch gelang. Dennoch erlag der Mann später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Feuerwehr konnte den Brand laut eigenen Angaben zügig löschen. Bezüglich der Ursache des Feuers sprach die Polizei von einer "fahrlässigen Brandstiftung". Die Ermittlungen dauern an. Erstmeldung vom 3. September, 22.05 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 4. September um 16.13 Uhr.

Titelfoto: Anna Ross/dpa