25.08.2024 17:55 Brand in Wilhelmstadt! Dachstuhl steht in Flammen

In Berlin-Wilhelmstadt im Bezirk Spandau ist am Sonntagnachmittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Wilhelmstadt im Bezirk Spandau ist am Sonntagnachmittag ein Feuer in einem Reihenhaus ausgebrochen. Die Berliner Feuerwehr war am Nachmittag im Ortsteil Wilhelmstadt im Einsatz. © Berliner Feuerwehr Wie die Feuerwehr mitteilte, stand gegen 15.55 Uhr das Dach des Gebäudes an der Bocksfeldstraße in Flammen. Betroffen waren etwa 100 Quadratmeter Dachfläche. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz. Die ersten Einheiten bestätigten die Lage vor Ort und leiteten sofort Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnten die Brandschützer damit verhindern. Nach etwa einer Stunde war die Einsatzstelle unter Kontrolle. Berlin Feuerwehreinsatz Feuer im Keller verraucht ganzes Wohnhaus in Halensee - Eine Person verletzt! Eine Person kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Nachlöscharbeiten dauern an. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen werde die Berliner Polizei die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufnehmen, hieß es. Erstmeldung um 16.40 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.55 Uhr.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr