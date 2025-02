Brand und Signalstörung verursachen Bahn-Chaos in Berlin

Berlin - Wegen eines Feuerwehreinsatzes an einem brennenden Kabelschacht in Wuhlheide kommt es im Berliner Regionalverkehr aktuell zu Einschränkungen.

Züge der RB21 werden laut Bahn über Charlottenburg umgeleitet. Sie beginnen und enden am Zoologischen Garten, hieß es weiter. Züge der RB23 würden bis auf Weiteres am Ostbahnhof beginnen und enden.

Betroffen sind die Regionalbahn-Linien RE2, RE7, RB21 und RB23, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Auch auf der Ringbahnlinie S42 sowie auf den Linien S8 und S85 komme es derzeit zu Verspätungen und Ausfällen, wie die VIZ weiter mitteilte. Grund hierfür sei die Reparatur an einem Signal in Gesundbrunnen.