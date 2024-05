Brandanschlag und Parolen auf Bürgeramt in Tiergarten: Täter wollen weitermachen!

Berlin - In der vergangenen Nacht ist im Bürgeramt Tiergarten ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die rund 30 Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. © Feuerwehr Berlin

Gegen 1.40 Uhr trafen die Einsatzkräfte in der Jonasstraße ein, nachdem zuvor der Feueralarm im Seitenflügel des Gebäudes ausgelöst worden war.

Wie B.Z. berichtet, konnten rund 30 Feuerwehrleute den Brand schnell löschen. Durch die entstandene Hitze trug das Gebäude erhebliche Schäden davon.

Wie es zu dem Brand kam, wird noch ermittelt. Die Beamten gehen jedoch von Brandstiftung aus.

Gleichzeitig zum Brand wurden mehrere Schriftzüge an den Außenwänden entdeckt. Darauf zu lesen: "Brennt Gaza brennt Berlin", "Free Gaza" und "Free Hamas". Zudem drohten die Täter in ihren Schriften auch mit weiteren Brandanschlägen in Berlin.