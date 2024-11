03.11.2024 07:44 69.974 Brennender Zug in Berliner Bahnhof: Über 100 Feuerwehrleute bekämpfen Flammen-Inferno!

Ein Zug geriet am Samstagabend in Berlin-Marzahn in Brand. Die Feuerwehr ist im Bahnhof Ahrensfelde im Großeinsatz.

Von Kim Marie Moser, Christoph Carsten

Berlin - Feuerwehreinsatz am Samstagabend in Berlin-Marzahn. Ein Bahnhof stand lichterloh in Flammen. Der Triebwagen stand lichterloh in Flammen. © Thomas Peise Wie die Polizei Berlin auf TAG24-Anfrage erklärte, brannte gegen 21.50 Uhr plötzlich ein Triebwagen am Bahnhof Ahrensfelde an der Landesgrenze zu Brandenburg. Der Bundespolizei zufolge handelte es sich dabei um einen Zug der Niederbarnimer Eisenbahn. Inzwischen hatte auch ein Notruf die Leitstelle der Feuerwehr erreicht. Zunächst wurden Kräfte aus Brandenburg, kurz darauf auch aus Berlin zum Einsatzort entsendet. Berlin Feuerwehreinsatz Großeinsatz der Feuerwehr in Pankow: Wohnung brennt! Der Bahnhof wurde für die Zeit der Löscharbeiten gesperrt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Der Zugverkehr musste in dieser Zeit entfallen. Laut Feuerwehr konnten alle Passagiere den Zug unverletzt verlassen und sich in Sicherheit begeben. Der Zugführer und eine Zugbegleiterin seien vor Ort von Sanitätern versorgt worden, aber ebenfalls unverletzt geblieben, hieß es weiter. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, um den brennenden Zug zu löschen. © Thomas Peise Laut aktuellem Stand wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. © Dominik Totaro Insgesamt bündelten bei dem Einsatz 74 Feuerwehrleute aus Berlin und 35 aus Brandenburg ihre Kräfte, um Schlimmeres zu verhindern. Zwischenzeitlich wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Mittlerweile fahren die S-Bahnen wieder regulär, die Gleise für den Regionalverkehr sind aber noch gesperrt. Erstmeldung vom 2. November, 22.35 Uhr, zuletzt aktualisiert am 3. November um 7.44 Uhr.

Titelfoto: Thomas Peise